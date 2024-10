Si è fatta aprire la porta chiedendo un bicchiere d'acqua, poi ha fatto entrare tre suoi complici che hanno aggredito e derubato due anziani.

Una rapina è stata compiuta questa mattina ad Assemini: vittime Gaetano Farris, 89 anni, e la moglie Elena, di 88, che durante l'aggressione è caduta rimanendo lievemente ferita.

L'episodio è avvenuto alle 9.30, quando una giovane donna ha suonato al campanello dell'abitazione della famiglia Farris in via Pio IX, chiedendo di poter bere.

L'anziano ha aperto, facendo accomodare in casa la donna, che aveva lasciato dietro di se la porta aperta. Nell'abitazione hanno fatto irruzione tre uomini che hanno spintonato gli anziani e li hanno obbligati poi a rimanere immobili. I banditi hanno messo a soqquadro l'abitazione in cerca di oggetti di valore e denaro. Sono riusciti individuare una piccola cassaforte, hanno obbligato gli anziani a consegnare le chiavi e hanno portato via i gioielli e il denaro che si trovavano all'interno.

Preso tutto si sono allontanati. L'azione dei banditi sarebbe durata circa 30 minuti. Gaetano Farris è riuscito a dare l'allarme solo alle 10.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Assemini e della Compagnia di Cagliari che hanno avviato una vera e propria caccia all'uomo nel tentativo di individuare gli autori del colpo.