Un motociclista, che non si è fermato ad un posto di blocco della Polizia a Nuoro, è caduto rovinosamente dalla moto, risultata poi rubata, ed è stato arrestato poco dopo dagli agenti. In manette è finito un operaio di 22 anni, A.S., residente a Nuoro.

Il fatto è successo intorno alle 15 in via Fontana Buddia: all'alt dei poliziotti il giovane anzichè accostare ha accelerato e si è diretto in una strada sterrata tra via Aldo Moro e via Fontana Buddia.

E' iniziato così un inseguimento e mentre il centauro affrontava a tutta velocità lo sterrato pieno di buche, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. L'operaio ventiduenne se l'è cavata con delle abrasioni, ma non è sfuggito ai controlli che hanno verificato che la moto era stata rubata un mese fa.

L'arresto è stato effettuato dagli agenti della Squadra volanti di Nuoro, diretta dalla dirigente Manuela Marafiotti. Il giovane, incensurato, si trova ora agli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di ricettazione, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.