Ieri sera alle 22,30, a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, sono intervenuti su richiesta dei gestori di un ristorante cinese del centro che avevano dovuto ingaggiare una vivace polemica con uno studente 18enne. I militari, che hanno controllato il giovane, lo avrebbero trovato in possesso di un coltello a serramanico da 24 centimetri complessivi e di uno sfollagente telescopico, cioè di un manganello metallico retrattile: due oggetti di genere proibito per il cui possesso il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Cagliari.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale. Il motivo del contendere era stato fornito dal fatto che il giovane, mentre circolava in bicicletta, sarebbe andato a sbattere violentemente contro un’autovettura di proprietà di un dipendente del ristorante. Invece che chiedergli come stesse, i gestori dell’esercizio pubblico lo avrebbero redarguito, scatenando un’accesa polemica prima di chiamare i carabinieri.

Al ragazzo è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa la violazione del coprifuoco.