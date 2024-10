Non ci sono parole per descrivere la giornata di ieri sul fronte incendi in Sardegna. Immagini di devastazione difficili da dimenticare. Ben 41 gli incendi segnalati dal nord al sud dell'isola.

Tante le comunità colpite alle quali Anci Sardegna, per bocca del suo presidente Emiliano Deiana, ha voluto esprimere la massima vicinanza e solidarietà.

"Una triste piaga", come l'ha definita Deiana, combattuta con forza da Forestale, Vigili del Fuoco, barracelli, Forestad, forze dell'ordine, ma anche da tanti volontari che hanno lavorato duramente per le operazioni di spegnimento.