Adottare una fiscalità di vantaggio che consenta a tutte le imprese che ricadono nel territorio della Comunità montana Gennargentu Mandrolisai di tirare una boccata d’ossigeno.

E’ questa la proposta di Rinaldo Arangino, sindaco di Belvì nonché consigliere dell’Ente, che suggerisce di riprogrammare i fondi della montagna del 2012 e del 2013 non ancora utilizzati, pari a 100 mila euro per annualità, al fine di venire incontro alle imprese.

«Il presidente Lucia Chessa - dice Arangino - ha già parlato di fiscalità di vantaggio. La mia proposta, in attesa dell’arrivo di altri contributi, è quella di partire subito spendendo i soldi della Comunità montana disponibili. Solo in questo modo è possibile limitare le condizioni di svantaggio che devono subire ogni giorno le imprese del nostro territorio. Dobbiamo abbattere le imposte, così come ad esempio abbiamo già fatto a Belvì, per scongiurare il rischio che altri imprenditori decidano di chiudere definitivamente le loro attività. E’ necessario aiutare le imprese, in questo modo tuteliamo anche il futuro dei paesi del centro Sardegna».