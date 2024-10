Dura polemica nella Comunità montana Gennargentu Mandrolisai dopo l'elezione del presidente e del nuovo direttivo. «Attraverso un accordo sottobanco sono riusciti a rovinare gli equilibri di un intero territorio», dice il sindaco di Desulo Gigi Littarru con un post su Facebook.

«Ho proposto un accordo unitario, una scelta condivisa da tutti in modo da proseguire l'attività in sintonia e in attesa della nuova riforma degli enti locali. Per me il presidente poteva anche essere Angelino Nocco, ma con un'azione tipica della vecchia Dc, in cinque minuti, si sono consumate vendette covate da anni e si è riusciti a dividere un territorio che nell'ultimo periodo sembrava aver ritrovato un'unità grazie sull'ospedale».

Littarru dice che con la riforma Desulo potrebbe uscire dall'ente montano per fare unione con i Comuni della montagna insieme a Fonni.

«Hanno tagliato fuori Desulo - continua - ovvero il paese più grande come numero di abitanti e quello che versa di più in Comunità. Il risultato? Tra un mese la Comunità montana non esisterà più, ma le divisioni grazie a chi ha fomentato questa manovra saranno più accentuate».