Con nove voti su nove, il sindaco di Bono Elio Mulas è stato eletto ieri pomeriggio, martedì 22 febbraio, presidente della Comunità Montana del Goceano, di cui fanno parte i Comuni di Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai e Nule.

“L’obiettivo è continuare il percorso di condivisione che già si è intrapreso e soprattutto di migliorarlo”, dice a Sardegna Live Mulas, che comunque svolgeva l'incarico di Presidente dal 13 ottobre 2021 come “facente funzione”.

“Senza Presidente e un assessore ci siamo attivati da subito per mandare avanti i programmi e le iniziative dell’Ente – spiega il sindaco di Bono -. Tra gli obiettivi realizzati nel breve periodo di fine anno 2021 abbiamo cercato di portare una prospettiva politica unitaria sul documento di Progetto Unitario per le risorse PNRR proposto dalla Provincia di Sassari, discusso a Nule; abbiamo reclutato un tecnico da dedicare alla gestione associata integrata dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana che sta lavorando sul nuovo progetto di gestione e attivato una convenzione UNISS per tirocini, che ha consentito di iniziare a formare 2 laureati del territorio (un tecnico e un amministrativo)”. Ma l’elenco è lungo e il neo presidente ha riportato tutto nella relazione di fine mandato.

Nonostante le difficoltà, perché dal 1° gennaio 2022 l’Ente ha anche dovuto fare i conti con la mancanza del ragioniere, “in questo mese e mezzo dall’inizio del 2022, sono state poste le basi per il proseguo dell’azione amministrativa”, precisa Mulas.

“I Comuni soffrono una grave carenza di organico, ma se vogliamo andare avanti e vogliamo far crescere il territorio e valorizzare le risorse delle nostre zone interne dobbiamo portare avanti progetti condivisi”, sottolinea il presidente Comunità Montana del Goceano.

“Continuerò a lavorare con spirito di servizio e con senso di responsabilità nell’interesse di tutto il nostro territorio”, dice infine Elio Mulas ringraziando i colleghi per la fiducia riposta.