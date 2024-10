"Sto perdendo gli operatori perché dalla Regione da nove mesi non arrivano i soldi: i ragazzi torneranno in carcere".

E l'appello disperato di don Ettore Cannavera, fondatore e anima della comunità La Collina a Serdiana, la struttura che offre ospitalità ai ragazzi sino ai 25 anni, come misura alternativa alla detenzione.

"Questa comunità è nata 22 anni fa - ha spiegato il sacerdote - con finanziamenti regionali, ed è andata bene a tutti. Che cosa facciamo? C'è un ragazzo da noi che lavora, si è fidanzato. Da gennaio lo rimandiamo in carcere?".

La situazione, tradotta in numeri, è questa: "La comunità - sintetizza don Cannavera - aveva sette operatori e ora, siccome non ci sono più gli stipendi, ne ha solo due. Attualmente sono rimasti quattro ospiti. Ma la comunità ha già detto no a tante richieste. E qualche ragazzo ha già dovuto lasciare La Collina. E assurdo: un giovane qui costa trenta euro al giorno perché vive del suo lavoro".

Quanto serve? Duecentomila euro. I fondi erano stati stanziati da marzo nella Finanziaria.

"Ieri - ha precisato don Ettore - è arrivata dalla Regione una comunicazione: i soldi arriveranno. Sì, ma quando? Noi non lo sappiamo".

Non soltanto attività di recupero, la comunità è diventata anche centro culturale e polo di aggregazione per il territorio: è casa editrice e redazione di una rivista. "Siamo contro le carceri minorili - ha sottolineato il sacerdote - noi dobbiamo dare altre risposte, non si educa senza libertà. Da noi sono arrivati 72 ragazzi, 12 condannati per omicidio. In 160 sono venuti per i permessi premio".

Conclusione: "Io non voglio mollare - ha affermato - vogliamo solo fare opera di sensibilizzazione perché vogliamo andare avanti"