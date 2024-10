Comunità in viaggio, paesaggi che mutano, culture che si incontrano. Saranno questi i temi della serata in programma domani 21 dicembre alle 21.00, allo Spazio S’arza, in via Guido Sieni. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Sassari in collaborazione con il Gus (Gruppo Umana Solidarietà), che gestisce i progetti Sprar sul territorio comunale.

Un importante appuntamento culturale che intende sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell'accoglienza e alla conoscenza di un progetto, come quello del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, dal forte impatto sociale.

La serata sarà aperta dal cortometraggio "Lettere dalla Sardegna”, curato dai beneficiari dei progetti Sprar dei Comuni di Alghero, Porto Torres e Sassari e firmato dal regista cagliaritano Andrea Mura.

Interamente girato con uno smartphone, il corto raccoglie le parole di richiedenti asilo e rifugiati del territorio, otto giovani tra i 18 e i 25 anni. Videolettere spedite idealmente verso le terre d'origine dei protagonisti, che raccontano la loro quotidianità, le corse in autobus, gli allenamenti di pallacanestro, le passeggiate nelle piazze. Testimonianze del momento storico attuale affidate a un mezzo di comunicazione accessibile a tutti.

Al termine, andrà in scena “C.Arte di imbarco. Siamo tutti in viaggio”, uno spettacolo di Carovana SMI è sostenuto dal Mibact con il Programma MigrArti, dagli assessorati alla Cultura, al Turismo e al Lavoro della Regione Sardegna, dal Comune di Cagliari, dalla Fondazione di Sardegna e da Sardegna Teatro.

Il lavoro multidisciplinare, diretto da Ornella D’Agostino, vede coinvolti circa trenta giovani immigrati di seconda generazione, africani e asiatici, oggi residenti nel cagliaritano. Sul palco una comunità nomade che cambia il proprio sguardo al mutare del paesaggio. Il pubblico sarà accompagnato in questo viaggio della memoria da coreografie, video e installazioni