Si è tenuto ieri 27 settembre alle 10.00, nella sede dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura a Tempio Pausania, un incontro al quale hanno partecipato Emiliano Deiana (Sindaco di Bortigiadas), Michele Fiori (Presidente AGCI Gallura). il Direttore Filippo Sanna, Luisa Di Lorenzo (il Segretario Generale CGIL Gallura), Luisella Maccioni (Segretaria generale Funzione Pubblica) e Mirko Idili e il Segretario Generale della CISL Olbia-Tempio.

Al centro di questo faccia a faccia, la situazione generale della Comunità Alloggio per anziani di Bortigiadas. L’incontro, che arriva dopo il pieno coinvolgimento della cooperativa "La Mimosa" che gestisce in concessione il servizio, è stato utile per inquadrare la situazione e per ricreare un clima positivo intorno all’intera vicenda.

Due i punti sui quali si è trovata piena sintonia: il primo riguarda la serenità, il benessere e la cura degli anziani ospiti della struttura e delle loro famiglie; il secondo la tutela del servizio, del lavoro e dei lavoratori anche in prospettiva futura per creare nuovi, migliori e più sicuri posti di lavoro nell’ambito dei servizi alla persona nel territorio di Bortigiadas e della Gallura.

L’incontro si è concluso con la promessa di trovare un percorso condiviso per nuovi confronti fra tutti gli attori in campo e fra i soggetti più direttamente coinvolti nella vicenda.

Dal Comune di Bortigiadas, nella persona del Sindaco Emiliano Deiana, fanno sapere di voler nuovi momenti di dialogo e confronto con l’assoluta certezza che nessuno si vorrà tirare indietro.