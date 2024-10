Da lunedì 23 luglio a sabato 1 settembre saranno in vigore i nuovi orari gli orari estivi delle casse ticket del Palazzo Rosa, in via Monte Grappa, e della Stecca bianca in viale San Pietro.

I primiapriranno dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30 mentre il sabato dalle 8.00 alle 13.00. Inoltre, saranno aperti anche il 14 agosto dalle 8 alle ore 13.00.Le seconde, invece, apriranno dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 16.30 mentre il venerdì dalle 7.30 alle 13.30. Resteranno chiuse nella giornata di sabato mentre il 14 agosto saranno aperte dalle 7.30 alle 13.00. In questo periodo l’attività di accettazione del laboratorio analisi al Palazzo rosa sarà a disposizione del cittadino da lunedì a sabato, 14 agosto compreso, dalle ore 7.30.

Gli uffici amministrativi del presidio ospedaliero ricordano che è possibile pagare le visite ambulatoriali prenotate al Cup, o le prestazioni di pronto soccorso, anche allo Sportello Amico di Poste italiane e alla cassa automatica posta accanto agli sportelli ticket della Stecca bianca (pagamento tramite bancomat).

Inoltre, è possibile effettuare il pagamento di tutte le prestazioni del Servizio sanitario nazionale tramite il conto corrente postale numero 93419943, intestato all'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari.