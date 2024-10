Il deputato Lega per Salvini Premier e commissario regionale Lega Sardegna Dario Giagoni, ha presentato un’interrogazione parlamentare per l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione di contributi per la rigenerazione urbana, al fine di far rivedere la scelta dei criteri di assegnazione al nuovo Governo.

Lo stesso racconta: “L’assegnazione dei contributi inerenti il bando sulla rigenerazione urbana sarebbe stato un vero e proprio toccasana per i piccoli comuni della Sardegna, che grazie all’applicazione del criterio dell’aggregazione, avrebbero garantito un migliore sviluppo per tutto il territorio.

È stata, invece, un’amara sorpresa scoprire che i comuni dell’isola sono stati totalmente esclusi dalla graduatoria, nonostante l’ammissibilità dei progetti – spiega il deputato - Il motivo di tale esclusione è il criterio dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) che ha penalizzato tanti territori e che allo stato attuale si presenta come anacronistico e vincolante. Per questo, ascoltando le giuste rimostranze espresse dai Comuni attraverso anche le dichiarazioni di Anci Sardegna, ho deciso di presentare un’interrogazione parlamentare per chiedere al nuovo governo di adottare ogni iniziativa utile e opportuna al fine di contemplare la presenza anche dei progetti degli enti locali sardi tra i beneficiari, garantendo in tal modo una più equa distribuzione. Già in passato la Lega aveva sollevato tale problematica è decisamente arrivato il momento di intervenire fattivamente!”

Giagoni, nell’interrogazione parlamentare, specifica che la Regione Sardegna ha avviato nel tempo importanti e forti azioni di lotta allo spopolamento che sarebbero stati certamente rinforzati da progetti di rigenerazione urbana, atti anche a contrastare la crescente marginalizzazione sociale e disagio sociale. Inoltre, nella passata legislatura attraverso atti di sindacato ispettivo era stato richiesto un intervento, anche normativo, che potesse garantire una ripartizione delle risorse più