Si chiama @ComunediBorutta ed è il canale che ha debuttato ieri 17 luglio su Telegram, l’app di messaggistica istantanea che è disponibile gratuitamente per i dispositivi mobili e per i computer.

Un sistema sofisticato che permetterrà ai cittadini boruttesi di ricevere comunicazioni, notizie,novità e scadenze in tempo reale. Per iscriversi al canale è necessario scaricare sullo smartphone o tablet l’applicazione Telegram, disponibile disponibile negli store ufficiali Android e iOS e sul sito ufficiale Telegram per i Pc modello Mac.

Dopo aver effettuato l’attivazione, si può cliccare dal proprio dispositivo il link @ComunediBorutta oppure, su Telegram, cercare @comunediborutta. Una volta cliccato su “Unisciti", si potranno ricevere le notizie direttamente sul proprio dispositivo.