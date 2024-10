Il Comune di Cagliari avrà presto un nuovo portale istituzionale. Realizzato in collaborazione con il Team per la Trasformazione Digitale e secondo le Linee Guida di design dei siti della Pubblica Amministrazione emanate da AgID, il progetto si basa sul nuovo modello di sito web per i Comuni italiani, uno standard per tutti i Comuni che vogliono rendere più semplice ed efficace il proprio sito, sulla base degli effettivi bisogni dei cittadini.

La nuova progettazione migliorerà la qualità dei servizi interattivi offerti ai cittadini e potrà semplificare e velocizzare l'accesso alle informazioni, in coerenza con i portali istituzionali di ogni pubblica amministrazione.

Nel mese di ottobre si è conclusa la consultazione pubblica, grazie alla quale i cittadini hanno potuto contribuire alle scelte strategiche per la progettazione del sito istituzionale.

Nel mese di novembre verrà messo a disposizione online il prototipo navigabile in modo da valutare appieno le funzionalità, l’interfaccia e l’esperienza d’uso.

Prima della messa online il prototipo dovrà essere sottoposto ai test di usabilità, determinanti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione, in uno specifico contesto d’uso. Verranno effettuati dei test esplorativi su un numero limitato di utenti per evidenziare i problemi e poter apportare dei miglioramenti.

Per questo motivo l’amministrazione inviata i cittadini a dare la propria disponibilità compilando un form in cui verranno richiesti alcuni dati identificativi quali nome e cognome, telefono, email e altre informazioni utili per poter effettuare una selezione delle tipologie di utenza e per essere contattati.

Il test si svolgerà presso una sede del Comune opportunamente allestita. L’utente che aderirà all’iniziativa avrà a disposizione uno smartphone collegato in rete e dovrà navigare nel prototipo seguendo uno schema predefinito, con il supporto degli operatori del Comune. Il test richiederà 60 minuti circa. L’amministrazione ringrazia i cittadini per la disponibilità e collaborazione e invita a compilare il form.

https://sondaggi.comune.cagliari.it/index.php/712193?newtest=Y&lang=it