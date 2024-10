Il Comune di Sassari e l’Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Sassari, partners firmatari del Protocollo operativo per la promozione di strategie e azioni condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, presentano il progetto “GeneriAMO parità”, un percorso di formazione e di promozione culturale sulla parità dei generi e il contrasto degli stereotipi nelle scuole.

Il progetto è nato dall’esigenza di costruire e sviluppare un'educazione alle differenze dei generi che metta in luce il processo di costruzione sociale dell’identità, di una maggiore consapevolezza delle rappresentazioni sociali e dei processi cognitivi, con l’obiettivo di realizzare relazioni più paritarie non solo in ambito privato ma anche nella sfera pubblica.

Con l’intento di prevenire e contrastare i fenomeni della violenza sulle donne, del bullismo omofobo e del cyberbullismo, questo progetto intende fornire strumenti teorici e operativi per avviare un processo di cambiamento culturale, volto al confronto e al rispetto delle diversità e delle pari opportunità tra i generi.

Tale processo richiede un percorso pluriennale e coinvolge soprattutto le principali istituzioni educative: la scuola e la famiglia. Questi soggetti spesso legittimano e riproducono inconsapevolmente modelli comportamentali, culturali ed identitari che segnano percorsi di vita, scolastici e professionali dei futuri uomini e donne.

La Convenzione di Istanbul segna un momento importante nel definire le azioni necessarie per contrastare la violenza di genere e fornisce indicazioni ad ogni Stato membro del Consiglio di Europa per realizzarle, anche in ambito scolastico ed educativo.

In Italia le indicazioni della Convenzione suddetta sono state tradotte in legge con la L.119/2013 e nell’art.5 si prevede un Piano di azione straordinario contro la violenza di genere. Nel luglio del 2015 il Decreto del Consiglio dei Ministri definisce una pluralità di interventi anche in ambito scolastico e la L.107/2015, all’art.1, comma 16, dispone di “attuare i principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni”.

Nonostante le indicazioni legislative richiedano interventi volti a prevenire iI fenomeno della violenza di genere e le diverse forme di discriminazione, il corpo docente non è adeguatamente formato sui processi di costruzione dell’identità e sulla Pedagogia di genere. Il lavoro sull’identità, sui ruoli e sulle differenze deve dunque, necessariamente, fornire strumenti teorici e operativi per destrutturare gli stereotipi e i pregiudizi legati alle differenze di genere.

Il Progetto prevede le seguenti fasi di lavoro:

• formazione teorica e laboratoriale di un gruppo di insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e di un gruppo di coordinatrici ed educatrici dei nidi comunali. Il percorso è diviso in moduli: alcuni comuni a tutti i docenti e altri specifici per ciascun ordine di scuola o fascia d’età degli allievi. I doce