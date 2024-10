“Carissimi bambini e ragazzi di Martis, rivolgiamo a Voi e alle vostre famiglie un caloroso augurio di una serena Pasqua. La Pasqua è una ricorrenza importante per la fede Cristiana, rappresenta la festa della speranza e della resurrezione a vita nuova. Occorre perciò guardare con sereno ottimismo al futuro, pensando a progetti che renderanno il nostro un paese migliore, ricordando che i risultati si ottengono soltanto guardando nella stessa direzione e lavorando insieme per il bene comune. Durante questo periodo di emergenza, come sapete bisogna stare a casa, e voi vi state comportando bene seguendo le regole! tanto da meritare un dolce regalo”.

Questo l’augurio del Comune di Martis ai bambini che, anche grazie alla collaborazione della Pro loco, riceveranno in dono un uovo di Pasqua che sarà consegnato dagli agenti della locale compagnia barracellare.