Augusto Navone è fuori dal Consiglio comunale di Olbia. L'assemblea municipale lo ha dichiarato decaduto questa sera dopo aver riconosciuto l'incompatibilità fra la carica di consigliere comunale e l'incarico di direttore dell'Area marina protetta Tavolara, ricoperti dal leader delle forze di minoranza sconfitto alle recenti elezioni comunali dal riconfermato sindaco Settimo Nizzi.

Navone, che ha da sempre contestato l'incompatibilità, dopo avere deciso di non rinunciare a nessuna delle due cariche, oggi non ha partecipato alla seduta del Consiglio. Il dibattito in aula è durato meno di un'ora. La prima a parlare è stata la consigliera di Olbia Democratica, Ivana Russu: "Oggi si scrive una pagina tristissima per questa città. A nome di tutti i consiglieri esprimo solidarietà ad Augusto Navone. Abbiamo deciso di essere qui in aula per onorare il nostro ruolo". In difesa di Navone le ha fatto eco Gaspare Piccinnu, che prima del suo intervento ha osservato un personale minuto di silenzio: "Oggi qui in Consiglio muore la democrazia".

Parole cui ha risposto la consigliera di Forza Italia, Maria Antonietta Cossu: "Dal punto di vista umano ci dispiace per il collega Navone, ma nel nostro ruolo di consiglieri comunali dobbiamo far rispettare le regole". Quindi la votazione per dichiarare decaduto Augusto Navone: 19 favorevoli e 10 contrari. Navone non è più consigliere comunale.