Ecco il programma settimanale, dal 24 al 30 aprile 2017, delle iniziative culturali della MEM - Mediateca del Mediterraneo al civico 164 di via Mameli a Cagliari.



Esposizione libraria e guida bibliografica: "Migranti e richiedenti asilo: Erranza/Speranza". A cura dell’Associazione Culturale Chourmo

(visitabile in Accoglienza al piano terra dal 19 aprile al 3 maggio)



Installazione/Performance: "Un solo mare". A cura del Grecam; partner artistici: Roberto Pili e Marilena Pitturru (visitabile nello Spazio Mostre dal 22 aprile al 6 maggio)



Mercoledì 26 aprile

- Workshop intensivo: "Bernard Fort: il paesaggio sonoro naturalistico". Organizzato dall'Associazione Amici della Musica

(su prenotazione dalle 9,30 alle 19,00 nello Spazio Eventi al piano secondo)

- Gaming zone in Biblioteca: "Saltinmente"

(su prenotazione dalle 18,00 alle 20,00 nella Saletta n. 1 al piano primo)

- Incontro: "Quando la conoscenza scientifica è ridotta a opinione". Relatori: Marco Ferrazzoli e Andrea Mameli

(aperto a tutti dalle ore 17,30 nello Spazio Eventi al piano primo)



giovedì 27 aprile

- Workshop intensivo: "Bernard Fort: il paesaggio sonoro naturalistico". Organizzato dall'Associazione Amici della Musica

(su prenotazione dalle 9,30 alle 19,00 nello Spazio Eventi al piano secondo)

- Incontri in Biblioteca: "Gli autori sardi: conversazioni... su Banditi e Banditesse"

(aperto a tutti dalle 10,00 alle 12,00 nello Spazio G. Deledda al piano primo)

- Laboratorio musicale per ragazzi (6-7 anni): "Listen to your heart"

(su prenotazione dalle 17,00 alle 18,30 nello Spazio Ragazzi al piano terra)

- Presentazione del libro: "I colori della mia vita" di Fabiana Demartis. A cura dell'Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna

(aperto a tutti dalle ore 17,30 alle 19,30 nello Spazio Eventi al piano primo)

- Gruppo di lettura – "Un libro insieme"

(aperto a tutti dalle 18,30 alle 20,30 nello Spazio G. Deledda al piano primo)



venerdì 28 aprile

- Workshop intensivo: "Bernard Fort: il paesaggio sonoro naturalistico". Organizzato dall'Associazione Amici della Musica

(su prenotazione dalle 9,30 alle 19,00 nello Spazio Eventi al piano secondo)

- Laboratorio di ricerca genealogica: "Le nostre origini: primi passi per la ricerca genealogica"

(su prenotazione dalle 16,00 alle 18,00 nello Spazio Eventi al piano primo)

- Laboratorio di scrittura creativa per adulti: "Piano B"

(su prenotazione dalle 17,30 alle 19,30 nella Saletta n. 3 al piano primo)

- Diretta Facebook "In fila per tre" a cura di Tullio Boi e Ninni Garau: "Matteorologicamente variabile", intervista a Matteo Tidili, meteorologo. Si parlerà di attendibilità delle previsioni, di ultravioletti e di quanto il tempo ci plasmi il comportamento

(aperto a tutti dalle 19,00 alle 20,00 nello Spazio G. Deledda al piano primo)



sabato 29 aprile

- Workshop intensivo: "Bernard Fort: il paesaggio sonoro naturalistico". Organizzato dall'Associazione Amici della Musica

(su prenotazione dalle 9,30 alle 19,00 nello Spazio Eventi al piano secondo)

- Laboratorio di scrittura creativa (8-10 anni): "Let to your love out"

(su prenotazione dalle 17,00 alle 18,30 nello Spazio Ragazzi al piano terra)

- Webateca del Mediterraneo a cura del Mozilla Cagliari Club

(su prenotazione dalle 16,30 alle 18,30 nella Saletta n°1 al piano primo)

- Presentazione del volume: "Io sono turco". Coordina i lavori Carmen Corda, Centro Studi Il Mediterraneo.

(aperto a tutti dalle ore 17,30 nello Spazio Eventi al piano primo)