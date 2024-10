In previsione del concorso per 61 posti di Istruttore amministrativo contabile, sono stati pubblicati dal Comune di Cagliari il piano operativo, il foglio di istruzioni e il modulo assenza sintomatologia.

I documenti sono stati pubblicati come allegati al Bando originario e sono relativi alla prova orale del Concorso pubblico per 61 posti di Istruttore amministrativo contabile (categoria C – posizione economica e giuridica iniziale C1).

Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente in modalità on-line, compilando l'apposito modulo, tramite l'apposita piattaforma, disponibile sul sito del Comune di Cagliari