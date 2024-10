Importante campagna di informazione di contrasto alla violenza e stalking da parte del Comune di Cagliari. "Non sei sola. Se sei vittima di violenza chiama il 1522“. E' il numero gratuito promosso dal Dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri. Chiamando il servizio di accoglienza telefonico multilingue attivo 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, le donne saranno accolte nella 'rete' e indirizzate verso uno dei centri antiviolenza. Per pubblicizzarlo una serie di manifesti saranno affissi nei punti nevralgici a Cagliari e Pirri. “I dati su scala nazionale ci dicono che la violenza è in aumento, nel 75 per cento dei casi viene perpetuata in famiglia, 4 donne su dieci prima di essere state uccise hanno subito abusi e il 96 per cento delle vittime non denuncia – sottolinea Elisabetta Dettori, presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Cagliari – Da qui parte la nostra azione di lotta, che vuole far emergere la violenza ancora nascosta”. A questi dati fa riferimento il progetto di sensibilizzazione: “E' un ulteriore passo verso la cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze – osserva il vice sindaco Paola Piras – L'iniziativa intende lanciare alle donne un messaggio: non sentitevi sole. Per questo l'immagine della locandina è stata realizzata attraverso un collage di foto dei visi delle componenti della commissione pari opportunità.