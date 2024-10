Il Comune di Bessude, in collaborazione con la Uisp di Sassari, ha organizzato un corso di ginnastica dolce che avrà inizio il 16 novembre.

L’iniziativa sarà articolata in due lezioni settimanali che si terranno il lunedì e il venerdì dalle 16.15 alle 17.15 presso i locali del Centro sociale. Il modulo è disponibile presso l’ufficio dei Servizi sociali oppure nel sito istituzionale www.comune.bessude.ss.it e dovrà essere presentato entro il 15 novembre allegando il certificato medico di idoneità fisica.

Le quote d’iscrizione sono state fissate in 80 euro (residenti) e 95 (non residenti) che dovranno essere versati al momento dell’iscrizione.