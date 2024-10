L’Amministrazione comunale sta procedendo in questi giorni alla liquidazione del "Bonus 800" fino alla posizione 5798 dell’elenco pubblicato sul sito www.comune.sassari.it. I beneficiari riceveranno un sms sul proprio cellulare quando il contributo sarà stato trasferito nel loro conto.

Inoltre pochi giorni fa la Regione ha disposto per il trasferimento delle risorse richieste dal Comune di Sassari per il pagamento di tutte le istanze presentate. Gli uffici sono impegnati nella predisposizione degli atti per l'erogazione dell’indennità a tutti i beneficiari. Le persone interessate riceveranno un sms all'emissione del mandato di pagamento, che avverrà non prima di venti giorni. Una nuova comunicazione sarà pubblicata sul sito www.comune.sassari.it quando inizieranno i pagamenti.

Le dichiarazioni di rettifica o integrazione della domanda presentata, nel caso di richiesta da parte dell’Amministrazione comunale, dovranno essere inviate all’email bonus800@comune.sassari.it entro il termine perentorio dell’11 ottobre. In assenza di trasmissione della documentazione richiesta entro la data indicata, il procedimento sarà archiviato.