Lanusei è tra i Comuni vincitori della quarta call di ‘WiFi4EU’, iniziativa della Commissione Europea che promuove il libero accesso al Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici (parchi, piazze, edifici pubblici, centri sanitari e musei) nei comuni di tutta l’Europa.

Sono 950 le municipalità europee risultate vincitrici di questa edizione del bando, un numero irrisorio considerate le richieste pervenute alla Commissione Europea: 8.600 sono stati, infatti, i Comuni a farne domanda. Il Comune di Lanusei si è classificato all’81° posto, tra i primissimi posti anche nella graduatoria dei 2.120 Comuni Italiani che hanno fatto richiesta.

Questo finanziamento, che permetterà agli utenti di accedere liberamente alle reti WiFi situate in diverse aree pubbliche del nostro Comune, si colloca all’interno della strategia dell’Amministrazione volta all’intercettazione delle molteplici opportunità fornite dall’Unione Europea agli enti locali. Attraverso questo voucher Lanusei sarà più attrattivo per i turisti, più ‘smart’ e più accessibile per i nostri cittadini, i nostri giovani e per gli studenti che potranno connettersi liberamente nelle zone di interesse pubblico che verranno individuate.