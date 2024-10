Hanno chiuso puntualmente alle ore 15 anche a Monserrato i seggi per il turno di ballottaggio. Subito dopo la fine delle operazioni di voto, sono iniziate le operazioni di scrutinio.

La sfida è tra il sindaco uscente Tomaso Locci per il centrodestra e Valentina Picciau per il campo largo. Al primo turno di due settimane fa Locci, sostenuto da tre liste - Monserrato Libera, Monserrato Futura, Monserrato Metropolitana - aveva ottenuto il 40,2% delle preferenze. Valentina Picciau, sostenuta da Movimento 5 Stelle, Progressisti-La Svolta, Pauli Monserrato, Uniti per Monserrato si era fermata al 21,5%.

Intanto c'è il primo dato ufficiale sull'affluenza, pubblicato sul portale Eligendo del Ministero dell'Interno. Per il ballottaggio si è recato al voto il 47,1% degli aventi diritto rispetto al 56,5% del primo turno, quindi un calo di quasi 10 punti.