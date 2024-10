Il Comune di Sassari ha reso noti alcuni avvisi in vista delle prossime elezioni comunali in programma domenica 16 giugno.

Per quanto riguarda il servizio elettorale in piazza santa Caterina, gli orari di apertura saranno da martedì 11 a giovedì 13 giugno dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17,30 mentre venerdì 14 e sabato 15 giugno dalle 8.30 alle 18.00 con orario continuato. Domenica 16 giugno dalle 7.00 alle 23.00 sempre con orario continuato. Gli uffici del servizio Punto Città saranno aperti (oltre l'orario ordinario) esclusivamente per il rilascio delle carte di identità elettroniche, tessere elettorali in corso Angioy 15, via Bruno 7G e via dell'Anziano mercoledì 12 venerdì 14 giugno dalle 15.00 alle 18.00, sabato 15 giugno dalle 9.00 alle 18.00 e domenica 16 maggio dalle 7.00 alle 23.00.

A Palmadula in piazza dell'Assunta mercoledì 12 e venerdì 14 dalle 15.00 alle 18.00, a Campanedda in piazza Ruju sabato 15 dalle 8.30 alle 13.00 e a La Corte in piazza don Pittalis 6 sempre sabato dalle 15.00 alle 18.30 e a Tottubella, piazza Orosei 7, domenica 16 dalle 7.00 alle 23.00.

Per quanto concerne i rimborsi per cittadini iscritti Aire (anagrafe italiani residenti all'estero), la verifica e l'istruttoria sarà effettuata negli uffici di Punto Città 1 in corso Angioy 15, domenica 16 giugno dalle 7.30 alle 23.00 3 lunedì 17 dalle 15.00 alle 18.00 e mercoledì 19 dalle 15.00 alle 18.00.

Infien sarà assicurato gratuitamente, dall'associazione di volontariato Auser (Via Tintoretto) il trasporto ai seggi delle persone sole e con gravi difficoltà motorie. Per prenotare il servizio, gli interessati dovranno contattare, da oggi sino a venerdì 14 giugno, dalle 9.00 alle 12.00, lo 079246074 o il numero verde 800995988.