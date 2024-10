Qualcosa si muove, a Nuoro, in previsione delle elezioni comunali in programma in primavera. Il sindaco uscente, Andrea Soddu, ha deciso di ricandidarsi ma non potrà contare sul sostegno unanime della coalizione di centrosinistra. Il candidato a primo cittadino verrà scelto attraverso le primarie. La decisione è emersa dal tavolo fra alleati al quale non hanno partecipato Soddu e le liste a lui vicine, contrari alle primarie.

Si voterà il 5 aprile ed entro le prime due settimane di marzo dovranno essere ufficializzati i nomi dei candidati, ognuno dei quali dovrà essere sostenuto da almeno da 100 o 130 firme. Fra gli intenzionati ad aderire alle votazioni interne al centrosinistra Francesco Manca di Fare Comunità e Francesco Guccini di Articolo 1. Il coordinatore del tavolo, Michele Piras, ha lanciato un appello all’unità. “Il centrosinistra è la casa di tutti – spiega all’Ansa – e le primarie sono lo strumento di massima partecipazione democratica. Per questa ragione il nostro appello ad esserci è esteso a tutti, anche a coloro che hanno ancora dubbi. L’unità per noi è la premessa irrinunciabile, ci auguriamo che lo sia per chiunque oggi si voglia candidare al governo della città”.