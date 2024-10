Con 1.826 è Pierpaolo Vargiu il vincitore delle primarie di #CA_mbia. Gli sfidanti Giandomenico Sabiu e Piero Aldo Liori hanno conquistato rispettivamente 1.094 e 187 preferenze, le schede nulle 17 e 4 bianche.

“Oltre tremila elettori hanno scelto innanzi tutto di premiare #CA_mbia e lo hanno fatto perché hanno capito che le nostre erano primarie vere, con candidati che si sono sfidati realmente. E a loro che va il mio più grande ringraziamento, perché hanno reso quella di ieri una giornata di grande democrazia”.

Sono queste le prime dichiarazioni di Pierpaolo Vargiu che commenta la sua vincita alle primarie del polo dei cittadini. “Il dato più importante che emerge oggi è che i cagliaritani hanno voglia di partecipare alle scelte che gli riguardano”, aggiunge il candidato sindaco del polo dei cittadini.

Giandomenico Sabiu e Piero Aldo Liori si sono complimentati con Vargiu.

“A Pierpaolo Vargiu auguro di poter traghettare e far crescere questo cartello di liste fino alla vittoria finale, quella che più conta: la conquista di palazzo Bacaredda. Auguro di proseguire questa avventura coraggiosa. Perché quello che è stato fatto oggi a Cagliari è qualcosa di coraggioso: dare voce ai cittadini che non si riconoscono nel centrosinistra per fargli scegliere il loro candidato sindaco. L’affluenza di persone all’ex Motel dell’Agip conferma l’intuizione che abbiamo avuto in tempi non sospetti, cioè quello di dare speranza e un luogo di impegno civico ai cittadini. Che oggi hanno risposto al nostro appello”. È questo il commento dell’avvocato candidato con #CA_mbia, che da sempre ha chiesto che si facessero le primarie.

“Il mio augurio è che Pierpaolo Vargiu possa proseguire questa importante esperienza che sta dimostrando di coinvolgere i cittadini di Cagliari in un’azione incisiva di cambiamento, alternativa al centrosinistra, e orientata a promuovere il capoluogo sardo sotto il profilo economico e imprenditoriale, rimuovendo la paralisi e i vincoli che finora l’hanno tenuta legata”. Commenta Liori.

“Ora si apre una nuova fase politica e siamo ancora più convinti che cambiare la città per non dover cambiar città non sia solo uno slogan ma un obiettivo raggiungibile”, commenta ancora il vincitore delle primarie di #CA_mbia, Pierpaolo Vargiu.