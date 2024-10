L'assemblea del Partito Democratico di Alghero ha analizzato il risultato elettorale delle scorse elezioni europee e amministrative.

"Con le Europee il Pd Algherese - si legge in una nota stampa del Partito Democratico - ha dato un contributo al risultato nazionale e regionale e all'elezione di Renato Soru al quale consegniamo il mandato a costruire un'Europa dei popoli, delle regioni, del Mediterraneo. Alghero si candida a sostenere questo lavoro con i suoi legami catalani e con la sua capacità di città aperta, forte della sua cultura e della sua identità senza confini."



Alle amministrative il Partito Democratico, afferma il partito cittadino, ha subito una dolorosa separazione per l'uscita di alcuni dirigenti che si sono candidati in una lista alternativa e con un altro candidato sindaco.

"Tuttavia i 3600 voti ottenuti sono solo alcune centinaia in meno rispetto a quelli ottenuti solo due anni fa con il sindaco Lubrano e il partito unito e rappresentano dunque un risultato importante e da consolidare. Ai due eletti Daga e Pirisi andrà il compito di rappresentare il Pd in consiglio comunale e il mandato al quale il PD guarda per proporre il suo progetto per la città come ha fatto in campagna elettorale.

Il risultato del Pd non é stato sufficiente ad arrivare al ballottaggio anche per la rottura del centrosinistra in più parti e ora occorre decidere quale governo dare alla città di Alghero senza guardare indietro ma solo pensando al futuro.

Per il Pd occorre perseguire la via maestra della politica, e sarebbe una sottovalutazione non farlo con convinzione, la strada fatta di programmi e alleanze alla luce del sole.

In questa direzione - precisa il PD - l'ipotesi di una alleanza con il partito di FI, sollevata da alcuni media non é assolutamente all'ordine del giorno ed é assolutamente impercorribile per il Pd.



I cittadini di Alghero, non trovando il simbolo del Pd, nella scheda del ballottaggio sceglieranno secondo coscienza il progetto che i candidati rappresentano e non ci sono dubbi sulla posizione che i democratici possono assumere guardando alla responsabilità che il 40% delle europee ha dato al partitoyy guidato da Matteo Renzi che abbattendo gli steccati ideologici, focalizzandosi sulle pressanti emergenze del paese, ha messo al primo posto il bene comune, che è il nostro supremo interesse.