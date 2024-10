Stamattina a Sant'Antioco, a conclusione di un'indagine iniziata due mesi fa, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura di Cagliari per truffa aggravata un ventinovenne di Frosinone, disoccupato e con precedenti denunce a carico, e una trentenne di Vizzolo Predabissi (MI), operaia nota alle forze dell'ordine.

I due avrebbero posto in vendita sul noto sito "subito.it" una console PlayStation 5 che era stata acquistata da un 21enne di Carbonia residente a Sant'Antioco. Il ragazzo, dopo aver effettuato il bonifico su una carta PostePay, si sarebbe posto in fiduciosa ma inutile attesa, poiché l'oggetto non sarebbe mai stato spedito.

Esaurita la speranza si è rivolto ai carabinieri del posto i quali hanno intrapreso tutta una serie di accertamenti tramite società telefoniche e istituti bancari che li avrebbero condotti ad individuare le due persone denunciate come autrici del raggiro nel quale era incappato il giovane di Sant'Antioco.