Disavventura per un 50enne di Sarule, che dopo aver speso 500 euro per acquistare online un robot da cucina non ha mai ricevuto la merce a casa.

L'uomo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della locale Stazione, i quali sono risaliti all’identità dei due truffatori che si nascondevano dietro l'affare.

A seguito delle indagini svolte dai militari, sono stati identificati due cittadini della provincia di Pescara, di 21 e 37 anni. Per loro è scattata la denuncia per il reato di truffa.