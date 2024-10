Conclusi i lavori e tempi rispettati per la strada che collega Sorso e Sennori, i due paesi della regione storica della Romangia, nell'hinterland di Sassari. La fondamentale arteria viaria sarà riaperta al traffico dalle 17 di domani, mercoledì 24 aprile.

Il progetto di restyling prevedeva l'adeguamento e la messa in sicurezza. I lavori, realizzati grazie ai 750mila euro finanziati dalla Regione nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici, hanno consentito di riconsegnare alla collettività una strada più sicura per automobilisti e pedoni, grazie all'allargamento della carreggiata in entrambi i sensi marcia.

Oltre al rifacimento della pavimentazione stradale, sono stati realizzati dei marciapiedi a norma su entrambi i lati della carreggiata ed è stato installato un impianto di illuminazione pubblica lungo l'intera estensione della strada. È stata inoltre eliminata la pericolosa curva a gomito che ne caratterizzava il tracciato. I nuovi attraversamenti pedonali rialzati, utili a contenere la velocità di marcia dei veicoli in transito, garantiranno il passaggio dei pedoni in piena sicurezza.