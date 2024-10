Questa mattina, alla presenza del Sindaco di Sassari Nicola Sanna, dell'assessore alle Infrastrutture della Mobilità Antonio Piu, del dirigente Salvatore Mongili, del responsabile della ditta Icort che ha eseguito i lavori Pierpaolo Tilocca e di Francesco Olmeo, direttore dei lavori, è stata ufficialmente inaugurata e aperta al traffico la Buddi Buddi.

Da dicembre 2017, quando sono stati reperiti i fondi per completare l'ultimo tratto, a oggi il Comune di Sassari è riuscito a progettare e portare a termine il lavoro, con novanta giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia. «Per rendere completamente funzionale questa importante arteria viaria – ha dichiarato il sindaco Nicola Sanna – il Comune ha investito un milione e 600mila euro. Siamo felici e orgogliosi: stiamo parlando di un'opera che ha atteso trent'anni per essere conclusa, ma riuscire a ridurre i tempi di attesa e soprattutto i disagi per i cittadini per quanto dipendeva da noi è stata una grande soddisfazione, grazie alla capacità dell'impresa e del direttore dei lavori».

La quattro corsie della Buddi Buddi ora è completa per quanto riguarda la circolazione automobilistica. Presente anche una pista ciclopedonale che permette di raggiungere il mare in bicicletta dalla città, un marciapiede privo di barriere architettoniche, con lo spazio necessario per attendere i mezzi pubblici in totale sicurezza, un semaforo a chiamata per attraversare la strada senza pericoli e allo stesso tempo senza creare lunghe code e uno strumento di controllo di velocità che nei prossimi giorni sarà posizionato prima della rotatoria di ponte Brandinu, come richiesto dagli abitanti della zona. Collaudata e funzionante l'illuminazione pubblica, led a basso consumo, è stata già collaudata ed è in funzione.

«Grazie alla collaborazione e professionalità di tutti gli attori in campo siamo riusciti a mettere la parola fine a questo cantiere – ha rimarcato l'assessore Antonio Piu -. E l'abbiamo fatto riducendo al minimo i disagi e ascoltando per quanto possibile le esigenze della cittadinanza: la chiusura al traffico è stata di tredici giorni a fronte dei due mesi previsti. Abbiamo lasciato la strada aperta al traffico durante l'estate e anche la costruzione del marciapiede vicino al nuovo semaforo è stata programmata in modo da consentire agli operai di lavorare in sicurezza senza la necessità di fermare il traffico».

Il tappetino del manto stradale definitivo sarà posizionato tra un paio d'anni, quando saranno completati gli assestamenti che fisiologicamente si creano. Per il momento è stato usato un binder chiuso (uno strato di grosso asfalto).

Per la passerella per la pista ciclopedonale dello svincolo a trombetta è arrivato il via libera da Roma pochi giorni fa e i lavori partiranno a gennaio. Il raccordo sarà completato con particolari travi e congiungerà la pista interrotta all'altezza del ponticello che passa sopra la ferrovia Sassari-Sorso.