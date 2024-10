“Mentre in altre Asl della Sardegna i compensi dovuti ai medici delle Commissioni invalidi sono stati liquidati regolarmente, la Asl Gallura fa purtroppo eccezione. I medici galluresi – spiega Roberto Li Gioi (M5s) - attendono infatti quanto loro dovuto da ben otto mesi, dallo scorso febbraio. Considerata l’importanza del lavoro portato avanti dalle Commissioni, che si occupano di effettuare gli accertamenti sanitari sui pazienti che chiedono il riconoscimento dell’invalidità: l’indennità di accompagnamento (sugli invalidi civili al 100%); l’indennità di frequenza (per i minori di 18 anni) e i casi da esaminare per la legge 104/1992 (handicap e handicap grave), e dell’enorme numero di pratiche evaso in questo arco di tempo, è inconcepibile che la Asl non provveda a erogare le retribuzioni spettanti in maniera puntuale”.

Questa la denuncia del consigliere regionale del M5s Roberto Li Gioi, che aggiunge: “Alla luce del notevole ritardo, che non trova giustificazioni plausibili, chiedo al Direttore generale della Asl Gallura quali siano le motivazioni che hanno determinato una simile inefficienza a livello organizzativo, amministrativo e finanziario”.