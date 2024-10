Nella giornata del 24 novembre, gli agenti del Commissariato di Polizia di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto in due distinti interventi tre soggetti (tutti con precedenti) resisi responsabili di furti in abitazione.

Il primo intervento è stato effettuato in via Asproni, a seguito di una richiesta di aiuto giunta dal proprietario di un’abitazione che nel fare rientro aveva scoperto che ignoti, dopo aver infranto il vetro della finestra della camera da letto, avevano rubato la somma di duemila euro ed una telecamera.

Nel corso dell’intervento degli Agenti hanno visionato le immagini riprese da un sistema di videosorveglianza in cui avrebbero riconosciuto l’autore del furto, un 48enne che è stato subito dopo trovato e fermato. All’interno della sua casa i poliziotti avrebbero trovato la telecamera asportata poco prima. L’uomo è stato tratto in arresto.

Il secondo intervento si è reso necessario a in località Torre delle Stelle, a seguito di una segnalazione fatta da un addetto alla vigilanza che aveva notato una coppia aggirarsi con fare sospetto all’interno del complesso residenziale. Anche in questo caso gli agenti avrebbero individuato e fermare la coppia: lui 33ene e lei 30enne, residenti a Quartu entrambi con precedenti. I due si sarebbero resi responsabili di un furto all’interno di una villa di proprietà di una famiglia francese.

Dalla casa sono stati asportati una tv da 43 pollici ed un forno a microonde. La coppia è stata arrestata e il giudice, al temine dell’udienza di convalida, previo patteggiamento, ha condannato i due alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione.