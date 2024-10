Il Comitato di San Sisto II di Giave, guidato da Carlo Figos, ha promosso per domani 21 luglio, una giornata prefestiva che anticipa i festeggiamenti in onore del Santo, in programma agli inizi di agosto, che avrà luogo nella pineta comunale

Dalle 10.00 alle 18.00 saranno aperte le iscrizioni (prima iscrizione 5 euro, successive 3) per una gara di tiro alla carabina ad aria compressa.

Il primo premio consiste in una carabina Diana f240, il secondo in una pistola stoger xp4, il terzo in una carabina Umarex Perfecta 32, il quarto in un bersaglio magnetico, il quinto in un’ottica per carabina, il sesto in un fodero, il settimo in un portabersaglio con 100 cartellini e 2 pacchi di piombini, l’ottavo in un kit di pulizia per carabina, il nono in 100 cartellini e 2 pacchi di piombini, il decimo in un buono cena offerto dal Comitato mentre l’undicesimo in un coltello Opinel.

Seguirà la cena a base di pesce (costo 12 euro) che comprende la fregola alla pescatora, l’orata o la spigola arrosto, un panino e una bibita. Alle 22.00 spazio alla musica con il gruppo “Eclisse”.