Il presidente del Comitato di Quartiere di Fertilia - Arenosu, Luciano Solinas, ha convocato un'assemblea pubblica per sabato mattina, ore 10:30, dopo aver appreso che la Cooperativa S.D.P. ha proposto di ospitare un ulteriore nucleo di rifugiati presso la struttura dell’Hotel Bellavista.

L’incontro è fissato presso la madonnina posta all’inizio di Lungomare Rovigno all’altezza del Ponte.

"Il nostro Comitato di Quartiere - fa sapere Solinas - ritiene inopportuno e dannoso ospitare nuove colonie di richiedenti asilo a Fertilia, che ha già pagato il suo conto con la solidarietà ospitando un numero elevato di immigrati nella colonia del Vel Marì dopo anni, anzi decenni, di Campo Rom! Fertilia quindi non può e non deve essere considerata “terra di conquista” per coloro che vogliono “sfruttare” questo “mercato dei disperati”. Tale situazione infatti - continua il presidente - rischia di mortificare le esigue possibilità di rilancio economico della nostra “Città di Fondazione”. Chiediamo quindi al Sindaco Mario Bruno e a tutta la classe politica di farsi parte attiva, in tutte le sedi, per garantire che non si concretizzi l’ennesimo tentativo di approfittare del degrado del patrimonio pubblico che, come nel caso del Bellavista, oggi è gestito dalla Regione".