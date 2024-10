“È possibile promuovere il proprio territorio attraverso il cinema?” Certo, tramite il “location manager”, una figura professionale capace di individuare i siti più appropriati per le riprese di un film o di singole scene.

Sara dedicata proprio a questa attività ilsvolgerà il workshop “La figura del Location manager nel cinema” a cura dell’esperto Gennaro Aquino, che andrà in scena domani 29 giugno alle 10.30, a Su Palatu, all’interno della seconda giornata del Sardinia Film Festival a Villanova Monteleone.

Sarà la prima parte di un laboratorio che proseguirà domenica mattina. La seconda parte si terrà domenica 30 giugno alle 10.30. Non mancheranno le proiezioni ai cortometraggi in concorso per il Premio Villanova Monteleone al Miglior documentario italiano, che avranno alle 21.00 in Piazza Piero Arru.

Spazio, quindi, a “Retour au village” di Flora Pesenti, “Briganti” di Fabrizio e Bruno Urso , “La camicia di Basilio” di Filippo Biagianti, “My Tyson” di Claudio Casale, “Hoa” di Marco Zuin e “Malo tempo” di Tommaso Perfetti.