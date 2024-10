Grazie all’allenamento a corpo libero è possibile sviluppare un fisico forte e proporzionato se si utilizzano i giusti esercizi e le giuste strategie.

Sono tanti i ragazzi che oggi si allenano in casa o in palestra con l’obiettivo di migliorare la propria forma fisica, ma è importante capire quali sono i fattori chiave che permettono di sviluppare un fisico migliore, per evitare di investire il nostro tempo in strategie che non garantiscono i risultati sperati.

Il primo concetto chiave che bisogna conoscere quando si parla di allenamento è il concetto di progressione.

Si può migliorare sotto vari aspetti, ma oggi ci concentreremo sui primi tre fattori principali che ti permettono di sviluppare un fisico forte e proporzionato.

Il primo è l’intensità di carico. Per intensità di carico si intende “quanto l’esercizio che svolgi è pesante per te”. Nel tempo sarà fondamentale imparare ad eseguire esercizi più impegnativi per migliorare sotto questo punto di vista.

Il secondo fattore principale per migliorare il proprio fisico a corpo libero è il volume d’allenamento. Con volume d’allenamento si intende “la quantità di allenamento svolta nel singolo allenamento, nella settimana o nel mese”. Esiste una quantità minima di volume al di sotto del quale non si migliora, che varia da persona a persona a seconda delle caratteristiche individuali e l’esperienza in allenamento. Sarà importante aumentare gradualmente nel tempo il volume d’allenamento senza eccedere, per progredire in questo parametro allenante.

Il terzo è la frequenza. Allenarsi in maniera continua è fondamentale per progredire nei primi due parametri descritti, allenarsi in maniera discontinua difficilmente porterà ai risultati sperati.

Se vuoi sviluppare un fisico forte e proporzionato grazie all’allenamento a corpo libero, focalizzarti su questi tre fattori sopra descritti ti permetterà di iniziare con il piede giusto, intraprendendo da subito la direzione corretta che ti porterà a ottenere i risultati che desideri.

Lavora con costanza per imparare esercizi gradualmente più impegnativi e riuscire a fare più volume, ma sempre con il buon senso, per preservare la tua salute e ottenere i risultati desiderati.