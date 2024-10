Sarà proiettato il 5 gennaio, alle 16.00 e alle 18.00, nella sala Filippo Canu a Porto Torres, “Come se non ci fosse un domani”, l’ultimo film di Pino & gli Anticorpi. L’ingresso è gratuito.

“Il film è uscito poche settimane fa e grazie alla collaborazione di Pino & gli Anticorpi – ha dichiarato l’Assessora alla Cultura, Mara Rassu – abbiamo programmato questa doppia prima visione a Porto Torres. Sarà un regalo per i tanti fan dei due cabarettisti sassaresi legati per molti aspetti alla nostra città. Hanno mosso, infatti, i primi passi della loro brillante carriera proprio a Porto Torres, più di vent'anni fa, nei locali e nelle piazze. Inoltre, per il nuovo film hanno scelto numerose location del territorio, dall’isola dell'Asinara alla spiaggia di Balai, e hanno collaborato con diversi commercianti e associazioni. Questo evento è un modo per dimostrare l'affetto della città verso Pino & gli Anticorpi e per dare la possibilità di assistere alla proiezione a tutti coloro che, per diversi motivi, non hanno visto la pellicola al cinema”.

Il film è diretto da Igor Biddau e scritto da Nicola Alvau, Michele Manca e Stefano Manca. Fanno parte del cast anche Massimiliano Medda, Francesca “Chicca” Zara, Francesco Malcom, Marina Kazankova, Rossella Brescia, Tim Daish, Benito Urgu, Gaetano Gennai, Alessandro Bianchi, Maria Celeste Sellitto e Gianluca Impastato.