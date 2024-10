La scelta della carne mette sempre qualche timore. Davanti a un bancone ci domandiamo: è davvero un prodotto di qualità?

Per rispondere ad alcune domande ci siamo rivolti a tre esperti macellai, Andrea, Antonio e Francesco Zoroddu, di Orotelli, che oggi (lunedì 19 agosto) hanno inaugurato a Orotelli la macelleria “L’arte della carne”.

“Per parlare di qualità della carne che mangiamo – ci spiegano - è necessario prima chiederci: da dove proviene quella carne? Qual è il tipo di alimentazione e la vita condotta dagli animali”

Il macellaio di fiducia, che scegliete, deve sapere rispondere a queste domande.

“Dopo di che, un processo altrettanto importante riguarda le fasi di trasformazione della carne, come la frollatura che deve essere fatta a regola d’arte”.

L’azienda di Andrea, Antonio e Francesco Zoroddu nasce nel 2015 dalla passione, dalla professionalità e dall'esperienza quotidiana dei due fratelli che sanno intrecciare tradizione innovazione e creatività con prodotti del nostro territorio.

Una vera delizia per il palato sono, ad esempio, tra i piatti particolari, i croissant con carne e scamorza e il girasole con carne di vitello, paprika e salsa di verdure.

Quali sono le carni che trattate?

“Trattiamo carni bovine locali, suino rigorosamente sardo, pollo sardo allevato a terra, conigli sardi, carne di cavallo, ovini locali, salsicce, prosciutto crudo, coppa e guanciale prodotti da noi. Puntiamo molto sulla frollatura delle carni. Abbiamo anche un vasto assortimento di preparati pronto cuoci, preparati ovviamente sempre da noi ogni giorno.

Qual è l’alimentazione dei vostri animali?

“Gli animali sono tutti allevati rigorosamente con cereali e fieno.”

Quali sono i tagli di carne che vendete di più?

La porchetta con i nostri maialetti su prenotazione, le salsicce fresche che produciamo sono molto apprezzate per la delicatezza e i profumi che sprigiona la vernaccia che usiamo. E poi il nostro cavallo di battaglia è la costata e la Fiorentina, frollate mediamente sui 45 giorni.”

Un consiglio: come riconosce un buon taglio di carne bovina?

“Un buon taglio si conosce dalla sua consistenza, il colore, il giusto grasso e non devo fare liquidi al banco”.

Dopo la macelleria in via Stazione a Silanus di Andrea (La bottega della carne), la nuova apertura a Orotelli, in Corso Vittorio Emanuele, vi vede insieme?

“Sì, abbiamo deciso di avviare questo nuovo progetto insieme. Si tratta di una macelleria, salumeria e rosticceria. Abbiamo anche un vasto assortimento di formaggi, pane fresco, latticini e alimenti per celiaci. La chiusura per riposo settimanale è prevista il sabato pomeriggio.”

La Bottega della carne - Via Stazione Silanus

L’Arte della carne - Corso Vittorio Emanuele Orotelli

340 9609113

Facebook: https://www.facebook.com/pg/La-Bottega-Della-Carne-Di-Andrea-Zoroddu-344577432555145/about/?ref=page_internal

