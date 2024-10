Il Servizio Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari ha predisposto un elenco per richiedere la partecipazione di devoti in abito tradizionale alla processione cittadina che si svolgerà il 1 maggio dall'uscita del Santo dalla Chiesa di Stampace fino all'uscita da Cagliari e il 4 maggio al suo rientro.

Nell'ottica dell'Amministrazione trasparente, l'elenco viene pubblicato on line nel portale istituzionale del Comune di Cagliari, nella sezione Turismo.

Tutte le Associazioni di devoti non ancora inserite ed intenzionate ad essere incluse in tale elenco dovranno mandare una email, all'indirizzo santefisio@comune.cagliari.it unitamente ad una fotografia chiara in abito tradizionale con il quale si intende partecipare, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.

Tutte le Associazioni già presenti nell'elenco dovranno invece verificare i dati inseriti e comunicare, via email all'indirizzo santefisio@comune.cagliari.it eventuali modifiche/integrazioni l'eventuale richiesta di cancellazione, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.

Per maggiori dettagli cliccare qui http://www.comune.cagliari.it/portale/it/newsview.page?contentId=NWS63843