Il Calisthenics è uno sport che cresce sempre di più anche in Italia. L'obiettivo è quello di apprendere degli esercizi a corpo libero, chiamati "skills", che possono richiedere lo sviluppo di varie capacità, tra cui forza, potenza, resistenza, mobilità articolare e equilibrio.

È possibile iniziare a partire da esercizi semplici, adatti a qualsiasi livello di partenza, e lavorare per costruire gradualmente le capacità descritte sopra.

È importante non bruciare le tappe, ma procedere seguendo tutti gli step necessari, per costruire delle basi solide e prevenire spiacevoli infortuni.

Inizialmente sarà opportuno lavorare sulla tecnica degli esercizi e sulla coordinazione, e costruire una forza generale di base e una mobilità articolare che serviranno successivamente per approcciare gli esercizi più avanzati.

Tutto il lavoro fatto per costruire la forza e la resistenza necessaria andrà a fornire uno stimolo muscolare completo, che permetterà di sviluppare nel tempo massa muscolare, e di costruire nel tempo un fisico proporzionato.

Tutti possiamo sfruttare il calisthenics come metodo di allenamento per migliorare la nostra forma fisica in alternativa al classico allenamento in palestra per molti troppo noioso e quindi non sostenibile nel lungo periodo.

Inoltre grazie a un programma personalizzato, anche chi per impegni vari non può frequentare un corso, può avere la possibilità di allenarsi negli orari in cui preferisce, senza rinunciare ai benefici di un percorso personalizzato.

Se vorresti avere più informazioni su come funzionano, visita il mio sito matteopusceddu.com , dove troverai tutte le informazioni a riguardo e la possibilità di contattarmi qualora avessi bisogno di informazioni aggiuntive.