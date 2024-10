La Regione Sardegna ha inviato a tutti i sindaci e pubblicato sul proprio sito le misure di autoprotezione da adottare in caso di alluvione.

Anche tu, con semplici azioni, puoi contribuire a ridurre il rischio:

Assicurati che la scuola, o il luogo di lavoro, ricevano le allerte e abbiano un piano di emergenza;

Se nella tua famiglia ci sono persone che hanno bisogno di particolare assistenza, verifica che nel Piano di emergenza comunale siano previste misure specifiche nei casi si renda necessaria l’evacuazione;

Evita di conservare beni di valore in cantina, al piano seminterrato o luoghi potenzialmente allagabili;

Assicurati che in caso di necessità sia agevole raggiungere rapidamente i piani più alti del tuo edificio;

Tieni in casa, in un luogo facile da raggiungere, una fotocopia dei documenti, una cassetta di pronto soccorso, bottiglie d'acqua potabile, cibo conservabile, cambio biancheria, una torcia elettrica, una radio a pile, stivali di gomma e assicurati che ognuno della famiglia sappia dove siano.

Cosa fare - Durante l’emissione di un’allerta per il rischio meteorologico, idraulico e idrogeologico

È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per sintonizzarsi sulle stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili;

Tieniti informato sulle criticità previste e/o in atto sul territorio e le misure adottate dal tuo Comune;

Condividi quello che sai sull’allerta di protezione civile e sui comportamenti corretti;

Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della situazione;

Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi;

Proteggi con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudi le porte di cantine, seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli;

Rimani preferibilmente a casa;

Se ti devi spostare per forza, valuta prima il percorso ed

evita le zone a rischio di allagamento ;

Valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso per te e per gli altri;

Verifica che la scuola di tuo/a figlio/a sia informata dell’allerta in corso e sia pronta ad attivare il piano di emergenza;

Insegna ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o telefonare ai numeri di soccorso.

Cosa fare - Durante l'emergenza Se sei in un luogo chiuso

Non scendere in cantina, nel seminterrato o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita;

Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile o mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere bloccati dai detriti e di essere travolti dalla forza dell'acqua. Mai combattere con l'acqua e i detriti, sono più forti loro;