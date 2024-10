Un aiuto concreto per le aziende colpite dagli incendi in Sardegna. A Macomer apre un centro di raccolta di foraggio in località “Funtana e Giaga”. L’iniziativa è stata portata avanti da alcuni volontari.

Chi volesse donare o avere necessità del foraggio può contattare Roberto Murgia o Iris Milia al numero 342 37 38 657