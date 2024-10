Il comandante di uno yacht battente bandiera australiana è stato denunciato dalla Guardia di finanza per avere portato la sua imbarcazione fino all'isola di Mortorio, all'interno del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. L'uomo avrebbe allestito in una delle spiaggette incontaminate un piccolo campeggio con tende, tavoli, campo da beach volley, il tutto per intrattenere e divertire i suoi ospiti.

L'occupazione abusiva del litorale è stata notata da una motovedetta della Guardia di finanza della Sezione operativa navale di La Maddalena che, dopo avere accertato la mancanza di qualsiasi autorizzazione, ha imposto l'immediato smontaggio di tutto il campo e sequestrato le attrezzature.

Il comandante dello yacht è stato denunciato alla Procura di Tempio Pausania.