Ieri mattina a Oliena, in località “Jiudice”, i militari del Reparto Squadriglie del Comando Provinciale di Nuoro, nel corso di un predisposto servizio antidroga, hanno arrestato in flagranza per coltivazione di sostanze stupefacenti Antonello Cucca, olianese di 43 anni, operaio forestale semestrale.

Nello specifico i militari, che avevano già individuato la piantagione, composta da tre appezzamenti poco distanti gli uni dagli altri, già dalla nottata si erano appostati nei paraggi, nascosti nella vegetazione, in attesa di individuarne i proprietari, fino a quando intorno alle ore 08.30 hanno sorpreso Antonello Cucca annaffiare una delle tre piantagioni.

Immediatamente bloccato e tratto in arresto l’uomo non ha opposto alcuna resistenza e si è immediatamente assunto le responsabilità circa tutte le piantagioni, che da un successivo accurato sopralluogo, sono risultate composte complessivamente da circa cinquecento piante di cannabis indica dell’altezza variabile tra i 25 e i 120 centimetri già pronte per la sfalciatura.

Tutto lo stupefacente è stato estirpato e posto sotto sequestro, in attesa di essere distrutto, unitamente ad un articolato impianto di irrigazione a goccia.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi dall’Autorità Giudiziaria.