L’inizio del nuovo anno ha visto il consolidamento di importanti attività preventive e di tutela della comunità che sono state attuate dai carabinieri della Compagnia di Ozieri in tutta la regione storica del Monteacuto. Tali iniziative avevano già prodotto alcuni importanti risultati nelle scorse settimane, ma quelle portate a compimento nei giorni scorsi sono state certamente il frutto di una maggiore attenzione ed impegno da parte dei militari dell’Arma verso determinate fattispecie criminose, come i delitti contro la famiglia o anche i reati predatori, che sono sì ritenuti di forte impatto sociale, ma che sono anche di difficile individuazione perché avvengono tra le mura domestiche oppure nelle zone rurali più isolate.

Proprio in tale contesto si è rivelata vincente la sinergica cooperazione con le Questure di Sassari e Nuoro che, accogliendo subito le proposte avanzate dall’Arma di Ozieri, hanno emesso degli importanti provvedimenti amministrativi che sono stati resi immediatamente esecutivi: due avvisi orali di cui uno ulteriormente corroborato da un foglio di via obbligatorio qualificato con il divieto di ritorno in diversi comuni del circondario.

L’avviso orale, come anche il foglio di via, sono degli importanti strumenti di dissuasione e di contenimento per mezzo dei quali l’autorità di pubblica sicurezza impone una più severa attività di controllo sulle persone che sono ritenute socialmente pericolose; tenuto conto della loro natura prevalentemente amministrativa/preventiva tali misure possono essere applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato.

I colpiti dai provvedimenti sono stati due uomini dei quali uno, originario di un paese del Nuorese, si era reso responsabile di gravi violazioni inerenti la coltivazione della canapa che aveva avviato proprio nelle campagne del Monteacuto; l'uomo, oltre al formale avviso con cui lo si è invitato a mutare condotta, ha ricevuto l’immediato rimpatrio per il suo paese d’origine con il contestuale divieto di ritorno per ben tre anni nei comuni di Ozieri, Ittireddu, Mores, Nughedu, Ardara e Pattada.