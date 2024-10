Ieri a San Sperate, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio, un 26enne di Uta, disoccupato con precedenti di polizia.

A seguito di mirata perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 6 piantine di marijuana con un’altezza di 13 cm circa, di 60 grammi di marijuana suddivisa in dosi, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento in dosi delle sostanze.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale, assunto in carico e verrà debitamente custodito in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias in attesa di essere presentato al palazzo di giustizia di Cagliari per il giudizio con rito direttissimo che si terrà nella mattinata di oggi.