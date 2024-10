Nella serata di ieri gli Agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto Paolo Andrea Arrais, 26enne pregiudicato, per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Sezione Anticrimine durante i controlli finalizzati alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, in un terreno agricolo attiguo ad un’abitazione di Quartu Sant’Elena, hanno notato alcune piante di marijuana e hanno proceduto al controllo.

All’interno è stato rintracciato Paolo Andrea Arrais e dal controllo sono state rinvenute due buste contenenti rami con infiorescenze di marijuana, una confezione contenente 27 gr. di marijuana tritata, 44 piante di marijuana di varie altezze.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, il ragazzo è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.