I Carabinieri di Sanluri nella giornata di ieri hanno arrestato due persone con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

In manette sono finiti Veronica De Pau, di 28 anni e Andrea Figus di 27, i due sono stati colti dai militari dell’Arma in flagranza di reato. Nella loro abitazione sono state ritrovate due piante di marijuana coltivate nel terrazza, 130 grammi della sostanza stupefacente e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Gli arrestati sono stati condotti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo che è stato fissato per questa mattina.